Enerya Antalya Serik'te Alçak Basınç Hattını Devreye Alacak

Enerya Antalya tarafından, yarın Serik ilçesi Orta Mahalle'de alçak basınç hattı devreye alma işlemi gerçekleştirilecek.



Enerya Antalya'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Orta Mahalle'de 10.00-18.00 saatleri arasında alçak basınç hattı devreye alınacak.



Söz konusu gaz verme işlemi 1256, 1266, 1267, 1262, 1263, 1269, 1254, 1250, 1255, 1252, 1261, 1268,1289,1294, 1244, 1251, 1240, 1245, 1242, 1270 numaralı sokaklar ve Belek Caddesinde gerçekleştirilecek.



Borunun içindeki havayı tahliye etme amaçlı işlem sırasında atmosfere yüksek debide hava ve gaz karışabileceğinden, gürültü çıkabilecek.