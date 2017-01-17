Enervis 8.Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'na katıldı

Enerji Verimliliği Haftası'nın en önemli etkinliklerinden 'Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı', 11-12 Ocak tarihlerinde İstanbul'da WOW Convention Center'da düzenlendi. TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak'ın himayesinde, bu yıl sekizincisi düzenlenen etkinlikte Enervis, enerji verimliliği sektöründe yaşanan gelişmeler, sorunlar ve atılması gereken adımlarla ilgili çözüm önerilerini paylaştı.

Enerji Verimliliği Forumu kapsamında düzenlenen panel ve oturumlara katılan Enervis yöneticileri yaptıkları sunumlarda, Enervis'in enerji verimliliği projeleri ve stratejilerini, sektörün önde gelen isimlerine anlattı.

Türkiye'nin enerji verimliliği sektörünün lider kuruluşlarından Enervis, bu yıl 11-12 Ocak tarihlerinde Enerji Verimliliği Haftası kapsamında düzenlenen 8. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'na katıldı. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarından üst düzey kişilerin yer aldığı etkinlik, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak'ın himayesinde gerçekleşti. Fuar'da, Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu da Enervis'in sektörel faaliyetleri, Bursa Demirtaş OSB Enerji verimliliği projesi ve Enervis'in geliştirdiği enerji performans sözleşmesi iş modeli "EnerVay" ile gerçekleştirilen uygulamaların sonuçları hakkında sunumlar yaptı.

Enervis projeleriyle Türkiye'de milyonlarca TL'lik tasarruf sağlanıyor

Konuşmasında EWE AG'nin yüzde 100 iştiraki EWE Turkey Holding bünyesindeki Enervis'in hayata geçirdiği projelerden bahseden Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, Bursa'nın en büyük OSB'si Demirtaş OSB Enerji verimliliği projesiyle, 6,1 milyon TL yıllık tasarruf potansiyelini ortaya çıkardıklarını kaydetti. Enervis'in bir tekstil firmasıyla yaptığı "Basınçlı Hava Hattı Revizyonu" projesi hakkında da bilgiler veren Kipoğlu, bu projeyle yıllık 360.000 TL enerji tasarrufu sağladıklarını belirtti. Bursa ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgelerinde EnerVay ile gerçekleştirilen enerji verimliliği etüt projelerinde, toplamda 33 sanayi kuruluşunda yapılan çalışmalarla 187 altın fırsatın tespit edildiğine vurgu yapan Kipoğlu:

"Enervis'in gerçekleştirdiği enerji performans sözleşmeleri ülkemizde enerji verimliliği uygulamalarının teşvik edilmesinde de büyük rol oynamaktadır. Gerçekleştirdiğimiz DOSAB Enerji verimliliği projesi Türkiye'nin sanayide enerji verimliliği potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. EnerVay modeliyle yapılan enerji verimliliği uygulamalarının ortalama geri dönüşü 1 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleşerek, ne kadar faydalı ve karlı yatırımlar olduklarını göstermiştir. Enerji verimliliğinin sanayicinin gündeminde olması için böyle yenilikçi ve güvenilir iş modellerine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Enervis olarak gerçekleştirdiğimiz projelerle şirketlere 50 milyon TL'den fazla tasarruf sağladık, 124 ton CO2 emisyonu azaltılmasına vesile olduk. Almanya'nın en büyük enerji şirketi EWE AG'den aldığımız birikimle Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve yüksek enerji tasarrufu potansiyelinden güç alarak, yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.