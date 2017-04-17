ERP konusunda hizmet veren ve yazılım üreten firmalarda Endüstri Mühendisleri çokça yer bulmaktadır. Sektörde, ERP alanına doğru bir şekilde yönelmiş öğrenciler ararken, öğrenciler ise ERP alanında kendilerini doyuracak eğitimlere ulaşamamaktadır. Bu iki taraflı ihtiyacı Endüstri Mühendisliğim Platformu olarak Login Yazılım çözüm ortaklığı ile ele aldık.



ERP alanında birçok sektörde büyük çalışmalara imza atmış Login Yazılımın ERP ve Kurumsal tecrübesi ile Bahadır Kaya tarafından kurulan Endüstri Mühendisliğim Platformunun öğrencilere ve mesleğe yönelik bilgisini EnERP etkinlikleri altına topladık.



"ERP Alanında Bilgisi Olmayan Endüstri Mühendisliği Öğrencisi Kalmasın"



ERP alanında sizlere değer katmayı hedeflediğimiz EnERP' de sizleri Login ERP nin kullanımı, modüllerini öğrenme (demo ve workshop) konulu eğitim bekliyor



En ERP etkinliklerinin 4. Sünü İstanbul Aydın Üniversitesi' nde, Endüstri Mühendisliğim temsilcisi İrem EROL Organizatörlüğü' nde yapıyoruz.



Tarih: 18 Nisan 12.30



Mekan: İstanbul Aydın Üniversitesi D blok turuncu salon



Sertifkalı mı: Evet



Organizatör İletişim Bilgisi: İrem EROL 0 539 406 85 15



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Küçükçekmece



Mekan : İstanbul Aydın Üniversitesi D Blok Turuncu Salon



Mekan Adresi : Beşyol Mah. İnönü Cad. No: 38



Başlangıç Saati : 18.04.2017 12: 30: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 13: 30: 00



Kategori : EnERP 4 İstanbul



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır