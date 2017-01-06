Enerjisa İtibarını En Fazla Arttıran Marka Oldu

Enerjisa, 12 ilde bin 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen tüketici araştırması sonucu enerji sektöründe itibarını en fazla artıran marka oldu.



Enerjisa'dan yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye, Akademetre işbirliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" kapsamında Enerjisa, enerji sektöründe itibarını en fazla artıran marka oldu.



Enerjisa'ya ödül getiren tüketici araştırması, 12 ilde bin 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler, önümüzdeki dönemde yatırımlarını sürdüreceklerini belirterek, "Markamıza ve itibarımıza yaptığımız yatırımların karşılığını almak gerçekten gurur verici. Yeni başarılar için çalışmaya devam edeceğiz çünkü güzel günler enerji ister." ifadelerini kullandı.