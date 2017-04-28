Enerjisa Elektrik, Enerjisa Enerji ile Birleşti

Enerjisa Elektrik'in hisselerinin tamamı Enerjisa Enerji AŞ.'ye devredildi.

Enerjisa Elektrik, Enerjisa Enerji ile Birleşti

Enerjisa Elektrik'in hisselerinin tamamı Enerjisa Enerji AŞ.'ye devredildi.

Kaynak: Dunya.com

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