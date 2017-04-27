Enerjinin En Beğenilen Şirketi Enerjisa Oldu

Enerjisa'nın, sekizinci kez enerji sektörünün en beğenilen şirketi seçildiği bildirildi.



Şirketten yapılan açıklamada, Capital Dergisi tarafından yapılan "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri 2016" araştırmasına 500 şirketten bin 584 yöneticinin katıldığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa'nın Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler, ekip çalışmasının şirketlerine sekizinci kez sektörün en beğenileni ödülünü getirdiğini dile getirerek, "Gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimizde müşterilerimize inovatif ve özel hizmetler sunarken aynı zamanda çalışanlarımız için de güvenli, sürdürülebilir, kültürel farklılara değer veren, adil, eşitlikçi ve çalışanların keyif aldığı bir iş ortamı sunmak için çalışıyoruz. Bu ödülü 10 bin çalışma arkadaşım adına alıyorum. Bizi bu ödüle layık görenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.