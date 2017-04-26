Enerjide Fikirler İeü'de Ürüne Dönüşüyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Fikirden Ürüne Teknoloji Geliştirme Programı kapsamında yenilebilir enerji, enerji depolama teknolojileri, akıllı bina, enerji verimliliği gibi alanlarda projelerini ürene dönüştürmek isteyenlerin, 30 Nisan'a dek başvurularını İEÜ Embryonix Teknoloji Transfer Ofisine yapabilecekleri kaydedildi.



İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Fikirden Ürüne Teknoloji Geliştirme Programının tanıtımı İEÜ Konferans Salonunda İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Can Muğan, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aşkar, ENERJİSA ARGE, Yeni Servisler ve Müşteri İlişkileri Grup Müdürü Alp Kaymaz ve ENERJİSA Ar-Ge Müdürü Hülya Erdener Akınç katılımıyla yapıldı. İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aşkar, fikirlerin ürüne dönüşmesi için çeşitli kurumlarla işbirliği yaptıklarını, ilk olarak THY başlayan çalışmaların ENERJİSA ile sürdürüldüğünü kaydetti. Prof. Dr. Aşkar, enerji alanında büyük bir açığın bulunduğunu aktararak, "Son dönemlerde küresel ölçekte sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, küresel ısınma kaygılarıyla birlikte çevresel farkındalığın artması sonucu yenilenebilir enerji kaynakları ilgi odağı haline geldi. Teknolojiyle birlikte verilerin yönetimi arttı. Enerji odaklı projelerin hayata geçmesi için gerçekleştirdiğimiz işbirliğinde gençlerimizin, girişimcilerin fikirlerini ürüne dönüştürmeyi amaçlıyoruz" dedi.



ENERJİSA ARGE, Yeni Servisler ve Müşteri İlişkileri Grup Müdürü Alp Kaymaz da, İzmir'in sürdürülebilir enerji teknolojilerinin uygulanabilirliği açısından doğal kaynaklara sahip olduğunu belirterek, "Ülkemiz özellikle rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları konusunda oldukça yüksek bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için uğraş veriyoruz. Dağıtım şebekelerinde güncel teknolojiler, elektrikli ulaşım teknolojileri, yenilenebilir enerji, bilişim, enerji depolama ile akıllı bina, ileri malzeme, haberleşmeteknolojileri, enerji verimliliği, iş sağlığı güvenliği ve çevre elektromekanik büyük verinin yönetimi, siber güvenlik dağıtımda tedarik sürekliliği ve teknik kalite konularında fikir ve projeleri bekliyoruz" diye konuştu.



Yenilebilir enerji, enerji depolama teknolojileri, akıllı bina, enerji verimliliği gibi alanlarda projelerini ürene dönüştürmek isteyenlerin 30 Nisan'a dek başvurularını İEÜ Embryonix Teknoloji Transfer Ofisi'ne yapabileceği duyuruldu. Ön değerlendirmeyi geçen projelerin, mayıs ayında ön değerlendirmeyle ENERJİSA ile uygulanmaya başlanacağı kaydedildi. - İZMİR