Manisa'da yapımı devam eden jeotermal enerjiye dayalı santral çalışmaları nedeniyle bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Söz konusu kamulaştırmaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Manisa'da yapımı devam eden jeotermal enerjiye dayalı bir santral çalışması kapsamında, jeotermal sondaj sahalarıyla jeotermal akışkanın enerji santraline ulaşımını sağlayacak üretim boru hatları ve re-enjeksiyon boru hatları güzergahlarına isabet eden taşınmazların, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Enerjide Acele Kamulaştırma Kararı
Manisa'da yapımı devam eden jeotermal enerjiye dayalı santral çalışmaları nedeniyle bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Manisa'da yapımı devam eden jeotermal enerjiye dayalı santral çalışmaları nedeniyle bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
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