Enerji Verimliliğine Dikkat Çekilecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, enerji verimliliğine dikkat çekmek amacıyla bir toplantı ve eğitim organize ederek konuyla ilgili yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.



MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde yürüttüğü altyapı işlerinin yanı sıra düzenlediği eğitim seminerleri ve toplantılarla da önemli çalışmalar yapıyor. MASKİ, il geneline içme suyu temininde kullanılan ve elektrik enerjisiyle çalışan sistemlerde enerji verimliliği ve tasarruf sağlamak adına bir toplantı ve eğitim düzenledi. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Ali Öztozlu ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Necati Abalı'nın da katıldığı bilgilendirme toplantısında, atmosfere salınan karbon emisyonunu mümkün ölçüde azaltmak, iklim değişikliklerini yavaşlatmak ve daha az enerji tüketerek küresel ısınmanın etkilerinin hafifletilmesi noktasında yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Toplantının ardından, konuyla ilgili iş birliği yürütülen kuruluşlar tarafından MASKİ personeline sunum gerçekleştirildi.



"Hem kurumsal hem de milli servete katkı sağlayacak"



Enerji verimliliğinin önemine değinen Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Ali Öztozlu, "Elektrik tüketen makinelerle ilgili yapılan araştırmalara göre, yüzde 20 oranıyla en çok tüketimi, suyu sondajlardan şebekelere ulaştıran pompalar yapıyor. Bu nedenle de içme suyu temininde kullandığımız pompaj sistemlerinin enerji verimliliği önemle ele alınan bir sorun. Bu da sistemlerin uygun kullanımıyla dengelenebilir. Bu anlamda da boruların basınç kayıplarının optimum düzeyde tutulması, değişken debili sistemlerin ve otomasyonda kullanılan dizayn sistemlerinin iyileştirilmesi yolu ile elde edilecek enerji tasarrufu, hem kurumsal hem de milli servete katkı sağlayacaktır" dedi. - MANİSA