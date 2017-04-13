Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) için son teklif verme tarihini 27 Temmuz 2017, açık eksiltme kilovatsaat başı tavan fiyatını ise 7 dolar/cent olarak belirleyen ihale ilanı Resmi Gazatede yayımlandı.