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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (Yeka)...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (Yeka)...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) için son teklif verme tarihini 27 Temmuz 2017, açık eksiltme kilovatsaat başı tavan fiyatını ise 7 dolar/cent olarak belirleyen ihale ilanı Resmi Gazatede yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (Yeka)...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) için son teklif verme tarihini 27 Temmuz 2017, açık eksiltme kilovatsaat başı tavan fiyatını ise 7 dolar/cent olarak belirleyen ihale ilanı Resmi Gazatede yayımlandı.

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