Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Dönmez, Bilecik'te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Gölpazarı ilçesinin doğalgaza kavuşması için az bir süre kaldığını belirterek, "Bu kış Gölpazarı'nda doğalgazla ısınmaya başlayacağız. Onun müjdesini verebiliriz" dedi.



Bazı inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e gelen Dönmez, Vali Süleyman Elban ile Gölpazarı ilçesinde altyapı çalışmaları devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.



Daha sonra Gölpazarı Hamam Boğazı'nda Bilecik Jeotermal Enerji Aramaları çalışmalarını inceleyen Dönmez, MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem ve Daire Başkanı İsmail Kara'dan bilgi aldı.



Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Gölpazarı ilçesine geldiğini ifade etti.



Gölpazarı'nın doğalgaza kavuşması için az bir süre kaldığını belirten Dönmez, şöyle konuştu:



"Önümüzdeki kış Gölpazarı'nda doğalgazla ısınmaya başlayacağız. Onun müjdesini verebiliriz. Öte yandan MTA Hamam Boğazı'nda jeotermal arama kuyusu çalışmaları 330 metrede devam ediyor. İlk bulgular olumlu gidiyor. İnşallah burada da istediğimiz sıcaklıkta bir suya erişiriz. Suyun sıcaklığına bağlı olarak buradan elde edeceğimiz suyla yüksek sıcaklıklarda çıkarsa elektrik üretim santrali, daha düşük sıcaklıklarda seracılık ve kaplıca termal uygulamaları yapmış olacağız. Bir ay içerisinde buradaki çalışmaları tamamlayacağız. Yine Bilecik genelinde üç arama ruhsatımız daha var. Bir tanesi Gölpazarı Üyük köyü, biri Bilecik merkez Yeniköy diğeri ise Söğüt ilçesi Küre köylerinde de jeotermal aramaları yapacağız."



Dönmez ayrıca Vali Elban ve beraberindekilerle birlikte yapımı devam eden Gölpazarı Akçay Barajı'nda da incelemede bulundu.