Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: 'Kazan Kazana Dayalı Bir İş Birliği Olması Koşulu...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: "Kazan kazana dayalı bir iş birliği olması koşulu ile bölgesel ve küresel barışa ve istikrara dayalı her projeye destek olmaya devam edeceğiz"

-"Sadece büyüyen ekonomisi ile değil son 15 yıllık başarı hikayesi ile yoğun yatırım ajandası ile Türkiye sürece en büyük katkıyı yapan ülkedir"

-"Gaz depolama hacmini 2,7 milyar küpten 11 milyar küplere çıkaracağız. TANAP önümüzdeki yıl bitecekken, Türk Akımı projesini ise 2020'ye kadar bitireceğiz"



İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Atlantik Konseyi Zirvesi'nde konuştu.