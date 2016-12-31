Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: "Dün akşam itibarıyla ve bugün bölgemizdeki elektrik sıkıntısı tamamen ortadan kalktı. Doğal koşulların dışında ne gibi sebepler var ile alakalı gelen ihbarlar noktasında İçişleri Bakanlığımızla da koordineli bir soruşturma başlattık."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: "Dün Akşam İtibarıyla ve Bugün Bölgemizdeki...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: "Dün akşam itibarıyla ve bugün bölgemizdeki elektrik sıkıntısı tamamen ortadan kalktı.
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