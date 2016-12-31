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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: "Dün Akşam İtibarıyla ve Bugün Bölgemizdeki...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: "Dün Akşam İtibarıyla ve Bugün Bölgemizdeki...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: "Dün akşam itibarıyla ve bugün bölgemizdeki elektrik sıkıntısı tamamen ortadan kalktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: "Dün akşam itibarıyla ve bugün bölgemizdeki elektrik sıkıntısı tamamen ortadan kalktı. Doğal koşulların dışında ne gibi sebepler var ile alakalı gelen ihbarlar noktasında İçişleri Bakanlığımızla da koordineli bir soruşturma başlattık."

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