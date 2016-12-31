Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Sakarya'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sakarya Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketini (SEDAŞ) ziyaret etti.



Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde devam eden çalışmaları incelemesinin ardından beraberindeki heyetle Sakarya'ya gelen Albayrak, SEDAŞ'ı ziyaret ederek yetkililerle kısa süre basına kapalı toplantı yaptı.



Enerji nakil hattında yapılan çalışmalar hakkında TEİAŞ 5. Bölge Müdürü Kemal Göçer'den bilgi alan Albayrak, daha sonra yürüyerek SEDAŞ içerisinde faaliyet gösteren TEİAŞ K.B.A. Yük Tevzi İşletme Müdürlüğüne geçti.



Burada Scada Kumanda Merkezinde incelemelerde bulunan Bakan Albayrak, Yük Dağıtım Müdürü İbrahim Bal'dan bilgi aldı.



Albayrak'a incelemeleri sırasında Vali Hüseyin Avni Coş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Emin Dursun, Sakarya Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç ve diğer ilgililer eşlik etti.



Bakan Albayrak, incelemelerinin ardından kentten ayrıldı.