Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: (2)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Hayır diyenler vatan haini' doğru değil, kesinlikle yanlış bir söylem. Ancak bir nokta var ki, altını iki defa çizmemiz lazım. Bugün, Kandil 'hayır' diyorsa, İmralı 'hayır' diyorsa, FETÖ, Pensilvanya 'hayır' diyorsa, tescilli vatan haini, darbeyi yapıp yurt dışına kaçan hainlerin hepsi 'hayır' diyorsa, yüzyıllardır bu topraklarda, bizi bu topraklardan atmaya çalışan o malum birileri, hep bir ağızdan 'hayır' diyorsa, bizim burada hiçbir şey bile bilmiyorsak bir durup iki dakika düşünmemiz lazım." dedi.



Albayrak, Beykoz Giresunlular Buluşmasındaki konuşmasında 16 Nisan'da oylanacak yeni anayasanın içeriğine ilişkin bilgi verdi. Yeni sistemin en basit şekliyle Belediye Başkanlığı ile neredeyse aynı olduğuna işaret eden Albayrak, şunları kaydetti:



"Beykoz'da siz Belediye Başkanlığı seçimleri için sandığa gidiyorsunuz değil mi? İki oy atıyorsunuz, birini belediye başkanı için, birini de belediye meclisi için. Belediye meclisini, belediye başkanını yasama yetkileri ile birlikte denetlesin, takip etsin, bütçesine onay versin diye. Belediye başkanına niye oy veriyorsunuz? O da, 'bize vaatlerin var, ekibini kur, al sana 5 sene yetki, 5 sene bana hizmet et' diye. Belediye başkanı kadrosunu kuruyor, nereden kuruyor?



Tanır mısınız, başkan yardımcılarını, daire başkanlarını? Yok, başkan hizmet ediyor. 5 sene sonra eğer hizmetlerden memnunsanız, bir daha seçiyorsunuz, değilseniz başka birini seçiyorsunuz. Bir tek fark var, Türkiye'de belediye başkanlığında sınır yok, istediği kadar seçilebiliyor. Türkiye'de şu an 30 yıl Belediye Başkanlığı hala yapan başkanlarımız var. Peki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde kaç defa Cumhurbaşkanı seçilebiliyorsunuz? En fazla iki defa. İki dönem sonra, yerine başka biri."



-"İpi, yuları dışarıdan malum kesimlerin elinde olan bu hainler, 'hayır' diye havlıyorsa bunu görmemiz lazım"



Bakan Albayrak, sandığa gidildiğinde 2 alternatif olduğunu hatırlatarak, vatandaşın 'evet' oyu tercihinde de 'hayır' oyu tercihinde de sıkıntı olmadığını söyledi. Bazı kesimlerin 'hayır' oyu kullananlar için konuyu "Hayır oyu verenler vatan haini" yönüne çekmeye çalıştığını dile getiren Albayrak, şöyle devam etti:



"Öyle bir şey yok, öyle bir şey söylemiyoruz. Herkes vicdanıyla istediği yere oyunu basabilir, burada sıkıntı yok. 'Hayır diyenler vatan haini' doğru değil, bu kesinlikle yanlış bir söylem. Ancak bir nokta var ki altını iki defa çizmemiz lazım. Bugün, Kandil 'hayır' diyorsa, İmralı 'hayır' diyorsa, FETÖ, Pensilvanya 'hayır' diyorsa, tescilli vatan haini, darbeyi yapıp yurt dışına kaçan hainlerin hepsi 'hayır' diyorsa, yüzyıllardır bu topraklarda, bizi bu topraklardan atmaya çalışan o malum birileri, hep bir ağızdan 'hayır' diyorsa, bizim burada hiçbir şey bile bilmiyorsak bir durup iki dakika düşünmemiz lazım. Yüzyıllardır bu milletin kötülüğünü isteyenler, birliğimizi bozmak isteyenler 'hayır' diyorsa, bir oturup düşünmek lazım.



Adam diyor ya, 'Bu anayasa geçerse ülkeyi bölecekler.' Allah'tan kork! Bu anayasa ülkeyi bölecek olsa, en ön safta Kandil'deki hainler, 'evet' bayrağı ile sokağa çıkarlar. Ama ipi, yuları dışarıdan malum kesimlerin elinde olan bu hainler, 'hayır' diye bağırıyorsa ve çağırıyorsa bunu görmemiz lazım."



-"Bu bayrağı içine sindiremeyen defolsun gitsin"



Karadenizlilerin her zaman kendilerine büyük destek verdiğinin altını çizen Albayrak, bir oy'un bile ülkenin geleceği için önemli olduğunu belirterek, vatandaşlardan yeni sistemi bilmeyenlere anlatma çağrısında bulundu.



Albayrak, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri Diyarbakır ziyaretine atıfta bulunup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" rabiasına işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bundan kim rahatsız oluyor? Diyarbakır'da çok coşkulu bir miting oldu. Malum bu terör örgütünün maşaları bu slogandan, bu duruştan o kadar rahatsızmış ki, 'Tek devlete hayır, Tek bayrağa hayır' diye bir şarkı yapmışlar. İşte bu rabia turnusoldur. Neye turnusol? Biz diyoruz ki, tek millet. Niye? Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkes'i, Boşnak'ı, Arnavud'u, bütün bu topraklarda yaşayan herkese tek millet diyoruz. Var mı buna karşı olan? Buna karşı olan varsa defolsun gitsin.



Tek bayrak diyoruz. Bu bayrağın kırmızı şehidimizin kanı, ay bağımsızlığımızın sembolü, yıldız şehidimizin ta kendisi. Bu bayrağı içine sindiremeyen defolsun gitsin. Tek vatan diyoruz. 780 bin kilometre kare bizim vatanımız, 1 santimetrekaresini bile ucundan tırtıklayıp koparmaya çalışan, aklından geçiren varsa dünyayı başına yıkarız. Sonuncusu da tek devlet. Arkadaş kusura bakma! Paralel devlet, zart devlet, zurt devlet öyle bir şey yok. Bu ülkede bir tane devlet var, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Onun da başını halk seçer, millet seçer. Aksini düşüneni de bu millet 15 Temmuz'daki gibi gömer."



Katılımcılara 'evet' çağrısında bulunan Albayrak, Beykoz'la ilgili kulağına gelen bir konuyla ilgili hatırlatma yapmak istediğine dikkati çekti. Özellikle Beykoz çevresinde birilerinin dolaştığı bilgisini veren Albayrak, "Bununla ilgili takiplerimizi de yaptırıyoruz. 'Gelin siz 'evet' vereceksiniz ama 'evet' mührünü bastıktan sonra, 'hayır' kısmını yırtın bize getirin size 400 lira para verelim' diyorlarmış. Aman ha! Etrafınıza söyleyin. Evet'e basıp yırtıp 'hayır'ı aldığınızda o pusula geçersiz olur.' uyarısında bulundu.



(Bitti)