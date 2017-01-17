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Enerji ve Madencilikte 146 Projeye Teşvik Belgesi
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Enerji ve Madencilikte 146 Projeye Teşvik Belgesi

Enerji ve madencilik sektörlerinde aralık ayında 146 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Enerji ve Madencilikte 146 Projeye Teşvik Belgesi

Enerji ve madencilik sektörlerinde aralık ayında 146 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, aralıkta tarım, imalat, hizmet, enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin 476 yatırımı, teşvik belgesi almaya hak kazandı.

Bu dönemde enerji ve madencilik sektörlerinde 146 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı toplam 898 milyon 271 bin 306 lira olarak hesaplandı.

Enerji ve madencilik yatırımları için düzenlenen toplam 146 teşvik belgesinin 142'si tamamen yeni yatırımlardan oluşurken, teşvik belgelerinin tamamı yerli sermayeli yatırımlar için düzenlendi.

Yatırımlar içinde sabit yatırım tutarı en yüksek proje, 160 milyon lira ile Ekim Elektrik Mühendislik AŞ'ye ait enerji üretim tesisi olurken onu 51 milyon lira ile Ergün Enerji AŞ'nin ve 49 milyon lira ile Zorlu Doğal Elektrik Üretim AŞ'nin projeleri izledi.

Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle söz konusu sektörlerde 336 kişiye istihdam sağlanması hedeflendi.

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Ekonomi Bakanlığı, Elektrik Enerjisi, Nükleer Enerji, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Madencilik, Enerji, Kaza