Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Tanıtım Toplantısı - 17 Nisan 2017
Ara
BİST 90.064 %0,21
DOLAR 3,7299 %1,81
EURO 3,9451 %1,32
PARİTE 1,0613 %-0,01
ALTIN 154,41 %1,89
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Tanıtım Toplantısı - 17 Nisan 2017

Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bilgilendirme Toplantısı Nüfus artıyor.

Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Tanıtım Toplantısı - 17 Nisan 2017

Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bilgilendirme Toplantısı 

Nüfus artıyor. Kalkınma hedefleri büyüyor. Enerji talebi her zamankinden fazla. ve küresel iklim değişikliği hızlanıyor.

O halde hangi enerji teknolojilerine odaklanılmalı, ekonomik ve toplumsal maliyetleri nasıl karşılaştırılmalı? Yatırım kararları nasıl verilmeli? Güvenilir enerji arzı nasıl sağlanmalı? Enerji tasarrufu için ne yapmalı? Sürdürülebilir kalkınma hedefi nasıl yakalanabilir?

Kariyerinizi enerji sektöründe planlıyorsanız ve tüm bu soruların cevabını verebilen bir uzmanlığa sahip olmak istiyorsanız, Sizleri Sabancı Üniversitesi tarafından profesyoneller için açılan Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın tanıtım toplantısına davet ediyoruz.

Yer: Sabancı Üniversitesi, Minerva Palas, Bankalar Cad. No: 2, Karaköy  ( harita / uydu )

Zaman:  17 Nisan 2017, 19: 00 - 20: 00

Konuşmacılar:  Yrd.Doç.Dr. Umut Ekmekçi (Program Direktörü) 

Linkedin

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Sabancı Üniversitesi Karaköy Minerva Palas

Mekan Adresi : Bankalar Caddesi No: 2

Başlangıç Saati : 17.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 17.04.2017 20: 00: 00

Kategori : Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Tanıtım Toplantısı - 17 Nisan 2017

Tür : Toplantı

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sabancı Üniversitesi, Elektrik Enerjisi, Güneş Enerjisi, Nükleer Enerji, Yüksek Lisans, Işık Enerjisi, 17 Nisan, Istanbul, İstanbul, Beyoğlu
3