Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Tanıtım Toplantısı - 17 Nisan 2017
Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bilgilendirme Toplantısı Nüfus artıyor.
Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bilgilendirme Toplantısı
Nüfus artıyor. Kalkınma hedefleri büyüyor. Enerji talebi her zamankinden fazla. ve küresel iklim değişikliği hızlanıyor.
O halde hangi enerji teknolojilerine odaklanılmalı, ekonomik ve toplumsal maliyetleri nasıl karşılaştırılmalı? Yatırım kararları nasıl verilmeli? Güvenilir enerji arzı nasıl sağlanmalı? Enerji tasarrufu için ne yapmalı? Sürdürülebilir kalkınma hedefi nasıl yakalanabilir?
Kariyerinizi enerji sektöründe planlıyorsanız ve tüm bu soruların cevabını verebilen bir uzmanlığa sahip olmak istiyorsanız, Sizleri Sabancı Üniversitesi tarafından profesyoneller için açılan Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın tanıtım toplantısına davet ediyoruz.
Yer: Sabancı Üniversitesi, Minerva Palas, Bankalar Cad. No: 2, Karaköy ( harita / uydu )
Zaman: 17 Nisan 2017, 19: 00 - 20: 00
Konuşmacılar: Yrd.Doç.Dr. Umut Ekmekçi (Program Direktörü)
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Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Sabancı Üniversitesi Karaköy Minerva Palas
Mekan Adresi : Bankalar Caddesi No: 2
Başlangıç Saati : 17.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 17.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Tanıtım Toplantısı - 17 Nisan 2017
Tür : Toplantı
Ücretlimi? : Hayır
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