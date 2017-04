Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bilgilendirme Toplantısı



Nüfus artıyor. Kalkınma hedefleri büyüyor. Enerji talebi her zamankinden fazla. ve küresel iklim değişikliği hızlanıyor.



O halde hangi enerji teknolojilerine odaklanılmalı, ekonomik ve toplumsal maliyetleri nasıl karşılaştırılmalı? Yatırım kararları nasıl verilmeli? Güvenilir enerji arzı nasıl sağlanmalı? Enerji tasarrufu için ne yapmalı? Sürdürülebilir kalkınma hedefi nasıl yakalanabilir?



Kariyerinizi enerji sektöründe planlıyorsanız ve tüm bu soruların cevabını verebilen bir uzmanlığa sahip olmak istiyorsanız, Sizleri Sabancı Üniversitesi tarafından profesyoneller için açılan Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın tanıtım toplantısına davet ediyoruz.



Yer: Sabancı Üniversitesi, Minerva Palas, Bankalar Cad. No: 2, Karaköy ( harita / uydu )



Zaman: 17 Nisan 2017, 19: 00 - 20: 00



Konuşmacılar: Yrd.Doç.Dr. Umut Ekmekçi (Program Direktörü)



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Sabancı Üniversitesi Karaköy Minerva Palas



Mekan Adresi : Bankalar Caddesi No: 2



Başlangıç Saati : 17.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 17.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Tanıtım Toplantısı - 17 Nisan 2017



Tür : Toplantı



Ücretlimi? : Hayır