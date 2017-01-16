Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, enerji tasarrufunun hem sanayicinin rekabet gücünü artırması hem de ülkenin ekonomik darboğazdan kurtulması açısından önem taşıdığını belirtti.



Hamamcıoğlu, Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğunu, yüzde 70'e varan enerji ithalatının, ekonomi ve vatandaş üzerinde büyük bir fiyat baskısı oluşturduğunu ifade etti.



Kalkınmakta olan Türkiye'nin enerji ihtiyacının da buna bağlı olarak attığını dile getiren Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:



"Kalkınmakta olan ve nüfusu hızla artan Türkiye'nin enerji tüketimi hızla artmaktadır. Bu da doğal kaynaklarımızın bilinçsizce tüketilmeye başlanmasına neden olmuştur. Bu bilinçsizce tüketim, enerji kaynaklarının verimli kullanımını gündeme getirmiştir. Enerji tasarrufu, kullanılan enerji miktarının değil ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır. Enerji tasarrufu sayesinde hem sanayicimiz aynı ürünü daha düşük bir maliyetle elde ederek rekabet gücünü artırmış olacak hem de ülkemiz enerji darboğazından kurtulacaktır."



Hamamcıoğlu, Türkiye'de ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin yüzde 35'inin israf edildiğine işaret ederek, enerji tasarrufu için alınabilecek önlemler hakkında şu bilgileri verdi:



"Soba ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik temizlikleri düzenli olarak yapılmalıdır. Vatandaşlarımızın kömürlerini Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi olan satıcılardan alması ve bu belgeyi görmeleri gerekmektedir. Kışın oda havalandırması, tam açık pencerelerle kısa süre için yapılmalıdır. Gece gündüz kullanılmayan alanlar ısıtılmamalı, kapılar kapalı tutulmalıdır. Kış gelmeden önce binalarda ve tesisatlarda ısı kaçağının önlenmesi için yalıtımlar kontrol edilmeli eksik olan kısımlar tamamlanmalıdır. Camlarda çift cam sistemi kullanılmalıdır. Satın alırken daha fazla para ödeseniz de A ve üstü enerji sınıfına sahip elektrikli aletleri tercih ederek ortalama enerji tüketiminde yüzde 45 tasarruf sağlayabilirsiniz."