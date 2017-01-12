Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, "Enerji Tasarrufu Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Çiler, mesajında, her yıl ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası'nın neredeyse temel ihtiyaca dönüşen enerjinin önemine dikkat çektiğini belirtti.



Sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından olan enerjinin, yaşam, sanayi ve ticarette en önemli faktör olduğunu vurgulayan Çiler, büyüyen, gelişen, nüfusu artan dünyada yaşanan kaynak sıkıntısı, enerjinin önemini her geçen gün arttırdığını bildirdi.



Çiler, endüstriyel ilerlemenin ve ekonomik gelişmenin en önemli dinamiklerinden olan enerjiye daha fazla ihtiyaç duyar hale geldiklerine işaret eden Çiler, şunları kaydetti:



"Enerji kaynaklarının tükenebilir oluşu, enerjide tutumu, sınırlı enerji kaynağının en verimli biçimde kullanımını, gereksiz enerji tüketiminin ve kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Örneğin, dünyada enerji tüketiminin bu şekilde devam etmesi durumunda sadece yakıt olarak değil, ilaç ve kimya sektöründe pek çok alanda kullanılan fosil yakıt kaynaklarının 2020 yılında yarısının tüketilmiş olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle ülkemizde, üretilen enerjinin yüksek verimle kullanılması, dünyadaki ve ülkemizdeki mevcut enerji kaynaklarının yanı sıra, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının da değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Verimli kullanılan enerji geleceğimizdir. Tasarruf bilincinin çevremiz ve iş dünyası süreçlerinde üretime yansıması dileğiyle Enerji Tasarrufu Haftasını kutluyorum."