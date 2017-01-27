Enerji Tasarruflu Konutlar Dönemi Başlıyor



Enerji tasarrufu sağlayan binalar aynı zamanda ekonomik ve çevresel fayda sağlıyorlar.

Gayrimenkul Geliştirme Akademisi kurucusu Hülya Uğuz Yedievli, "Gayrimenkul Geliştirme ve Sürdürülebilirlik, Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri" kitabında Türkiye'deki konut ihtiyacını ve konutlardaki enerji harcamalarını analiz etti. Enerji tasarruflu konutları inceleyen Hülya Uğuz Yedievli, "Artan döviz kurları ve enerjide dışa bağımlılık, dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji tasarruflu konutlara talebi artırıyor" diye konuştu.

Enerji tasarrufu sağlayan binaların dünyada olduğu gibi ülkemizde de tercih edileceğinin altını çizen Hülya Uğuz Yedievli, kitabında dünyada ve Türkiye'de örnekleri görülen enerji etkin binalar ve sürdürülebilir yerleşim birimlerini inceliyor. Gayrimenkul Geliştirme ve Sürdürülebilirlik, Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri isimli kitabında, enerji tasarrufu sağlayan binaların yüksek konfor ve yaşam kalitesini döviz kurlarına bağlı enerji fiyatlarından etkilenmeden sunduğuna dikkat çeken Yedievli, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"ENERJİ TASARRUFLU BİNALARIN DEĞERİ ARTIYOR"

"Binaların sakinleri enerji tasarrufu ile ortaya çıkan kaynağı gayrimenkul yatırımının ödenmesinde kullanıyorlar. Bu nedenle enerji tasarrufu sağlayan konforlu binalar dünyada olduğu gibi ülkemizde de daha çok tercih edilecek.

Ülkemizdeki toplam enerjinin yüzde 26'sının ısınma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma gibi ihtiyaçları karşılamak üzere konut ve hizmetlerde kullanıldığı düşünüldüğünde "enerji ve konut" etkileşiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Batı Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 40'a yaklaşmaktadır; ülkemizde de konfor ve teknoloji ihtiyaçlarına bağlı olarak bu oranın artması öngörülmektedir."

KİTAP ÖNERİDE BULUNUYOR

Hülya Uğuz Yedievli, "Gayrimenkul Geliştirme ve Sürdürülebilirlik, Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri" kitabında, bu çözümleri ele alıyor ve uygulamaları teşvik edecek birçok öneride bulunuyor.

Yazar kitabını, Türkiye'de enerji, ekonomi, çevre ve sosyal yaşam kriterlerine önem veren enerji tasarruflu bina ve sürdürülebilir yerleşim birimleri yatırımlarını teşvik etmek amacı ile yazdığını belirterek, kitaptaki örnek projelerin benzerlerinin hızla hayata geçirilebileceğini, özellikle güneş enerjisinden pasif ve aktif olarak faydalanan bina ve yerleşme birimlerinin enerji, ekonomi ve çevre açısından faydalar sağlayacağını vurguluyor. Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelinin doğru değerlendirilmesi durumunda büyük bir enerji tasarrufu yapılabileceğini, ortaya çıkacak tasarrufun konut bedelinin ödemesini kolaylaştıracağını aynı zamanda devlete okul, hastane, ulaşım gibi sosyal yatırımlar için kaynak oluşturacağını söylüyor. Yazar, bu görüşlerini bilimsel rakamlara ve uygulamada elde edilmiş verilere dayandırıyor.

Hülya Uğuz Yedievli, "Gayrimenkul Geliştirme ve Sürdürülebilirlik, Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri" kitabında toplam enerjinin ciddi bir oranını tüketen binalarda yapılacak tasarrufun; enerji talebini ve enerji kaynaklı dış ticaret açığının azalmasına destek olarak ülke ekonomisine faydalı olacağını, aynı zamanda yenilebilir enerjilerden özellikle güneş enerjisinden faydalanılmasıyla konfordan feragat edilmeden karbondioksit salımının da azaltılacağını anlatıyor. Enerji tasarrufunun yatırım aşamasında öngörülmesi ile düşük ek maliyetle yapılabileceğini örnekleri ile aktarıyor.