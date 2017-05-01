Enerji Sektörünün En Önemli Buluşması için Geri Sayım

Enerji sektörünün Avrasya'daki en önemli buluşması ICCI - Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 03-05 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. PennWell International ve Hannover Fairs Turkey Fuarcılık arasında gerçekleşen ortaklık sonucunda bu yıl "ICCI Powered by POWER-GEN" mottosuyla düzenlenecek olan fuarda, sektöre yön veren 200'e yakın firma enerji sektörüne ilişkin yeniliklerini sergileyecek. Katılımcı firmalar; Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelerden profesyonel ziyaretçilerle bir araya gelip yeni iş bağlantıları ve anlaşmaları için fırsat yakalayacaklar. Fuar ayrıca, Yunanistan, Ürdün ve Kosova'dan gelecek önemli satın almacılara da ev sahipliği yapacak.

ABB, Nordex ve Garanti Koza Enerji'nin Özel Sponsor; Siterm'in Altın Sponsor ve TEKSAN Jenaratör'ün Teknoloji Sponsoru olarak yer aldığı ICCI 2017; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) desteği ile sektörün tüm bileşenlerini bir araya getirecek.

Konferanslar, Enerji Sektörünün Geleceğine Işık Tutacak

Fuar, konferans ve ikili iş görüşmelerini tek çatı altında buluşturan ICCI 2017, enerji sektörünün önemli bir değişimin eşiğinde olduğu günümüzde yenilikler hakkında bilgi sağlayan bir platform olma misyonuna da sahip. 23 yıldır enerji sektöründeki gelişmelere ışık tutan ICCI Konferansları, bu yıl da önemli konu ve konuklarla sektörün geleceğine ışık tutacak.

4 salonda düzenlenecek eş zamanlı oturumlarda Enerji Sektöründe Yeni Teknoloji ve Uygulamalar, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Yerli Enerji Kaynakları, Enerji Altyapı Sistemleri, Kömür Teknolojileri, Nükleer Enerji gibi önemli konular ele alınacak. Ayrıca, Enerji Depolama ve Yeni Teknoloji Depolama Sistemleri, Enerji Endüstrisinde Dijitalizasyon, Gaz Ticareti Merkezi, Yenilenebilir Enerji Sektöründe Yerli Ekipman Üretimi, 5.000 MW ve YEKA'ların Türkiye Rüzgar Sektörüne Etkileri, Lisanssız GES'lerde Çatı Uygulamaları ve Önündeki Engeller gibi yepyeni konular da konferansın bu yıl öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Konferans bu yıl çok değerli uluslararası konuşmacıları da ağırlayacak. Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomi İlişkileri Bakanlığı Enerji Sektörü Bakan Yardımcısı Admir Softic, ''Bosna Hersek - Rüzgar Santrallerinde/Hidroelektrik Santrallerinde Yatırım Fırsatları'' konusunda bilgi paylaşacak.''İran Yenilenebilir Enerji Kurumu, Rüzgar ve Dalga Enerjisi Bölümü Direktörü'' Mohammed Satkin, ''Ortadoğu'nun Rüzgar Enerjisi Gelişiminin Yüksek Potansiyelini Ortaya Çıkarmak'' konulu konuşmasıyla yer alacak. Pakistan Ulusal Elektrik Enerjisi Düzenleme Kurumu (NEPRA) Başkanı Tariq Saddozai ''Türkiye & Pakistan Arasındaki Enerji İlişkileri:

Pakistan'ın Enerji Sektöründeki Yatırım İmkanları (Üretim & İletim)'' konusunda önemli bilgiler aktaracak.

Enerji Ödülleri 2 Mayıs'ta Sahipleri ile Buluşacak

Enerji alanında özverili çalışmaları teşvik etmek amacıyla 2011 yılından beri her sene düzenlenen ve Türkiye enerji gücünü üreten lider firmaların en iyilerinin ödüllendirildiği, "ICCI Enerji Ödülleri" Töreni'nin altıncısı bu yıl 2 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul WOW Convention Center'da düzenlenecektir. Aktifbank'ın Ana Sponsor, Siterm'in Altın Sponsor olarak katkı sunduğu Enerji Ödülleri Töreni'nde Yenilenebilir Enerji Santralleri, Termik Enerji Santralleri ve Enerji Projelerinde Verimlilik kategorilerinde verilecek ödüller sahipleriyle buluşacak. Tören, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yetkililer ve kamu üst düzey yöneticileri ile çok sayıda akademik ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ve enerji sektörünün önde gelen profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşecek.

ICCI Enerji Ödülleri' nin hemen ardından 3 - 4 - 5 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi' nde düzenlenecek olan ICCI 2017 - 23. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ise bakanlık, kurum ve sivil toplum örgütleri yetkililerini, enerji sektöründe yatırımcı, tedarikçi, ekipman ve hizmet sağlayıcılar ile bir araya getirerek ulusal ve uluslararası ziyaretçiler ve alım heyetleri ile buluşturacak.