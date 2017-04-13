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Enerji Sektöründe Serbest Tüketici Uygulaması
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Enerji Sektöründe Serbest Tüketici Uygulaması

Bilgi hizmetleri şirketi Experian'ın Türkiye Genel Müdürü Mehmet Bozacıoğlu, enerji sektöründe serbest tüketici uygulamasına ilişkin, "Mevcut durumda geçerli olan serbest tüketici limitinin ileriki dönemlerde kaldırılması veya düşürülmesi, sektörde perakende firmaları arasında daha yüksek...

Enerji Sektöründe Serbest Tüketici Uygulaması

Bilgi hizmetleri şirketi Experian'ın Türkiye Genel Müdürü Mehmet Bozacıoğlu, enerji sektöründe serbest tüketici uygulamasına ilişkin, "Mevcut durumda geçerli olan serbest tüketici limitinin ileriki dönemlerde kaldırılması veya düşürülmesi, sektörde perakende firmaları arasında daha yüksek rekabet ortamının oluşmasını ve özellikle fiyat hassasiyeti yüksek abonelerin daha avantajlı alternatiflere yönelmesini kaçınılmaz kılacak." ifadelerini kullandı.

Bozacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik perakende sektörünün önceliklerinden birinin, farkındalık yaratılarak abonelerin serbest tüketim anlaşmalarına geçirilmesi yoluyla kontrat sayısının artırılması olduğunu belirtti.

Piyasadaki tüm enerji firmalarının, kendi bölgeleri ve dağıtım bölgeleri dışındaki yerlerle ilgili sağlıklı bir büyüme stratejisi geliştirmeleri gerektiğini bildiren Bozacıoğlu, şunları kaydetti:

"Serbest tüketici limitinin ileride tamamen kaldırılması veya düşürülmesi, sektörde perakende firmaları arasında daha yüksek rekabet ortamının oluşmasını, özellikle fiyat hassasiyeti yüksek abonelerin daha avantajlı alternatiflere yönelmesini kaçınılmaz kılacak. Bu çerçevede, kredibilite riski düşük ve fiyat hassasiyeti yüksek olan müşterilerin belirlenmesi ve tekliflerin iletilmesi sürecinde atılacak adımların, veri kaynaklı analizler ve sektör uzmanlarıyla tasarlanmış karar destek sistemleriyle sistematik olarak yapılması mevcut risklerin en etkin seviyede yönetilmesinde önemli rol oynuyor. Experian olarak, serbest tüketici portföyünü etkin bir şekilde büyütmek adına doğru kanal, doğru müşteri ve doğru teklif bileşenlerini bir araya getiren altyapı ve danışmanlık vermeye hazırız."

Elektrikte halen aylık faturası 82 lirayı geçen aboneler, serbest tüketici olarak tedarikçi şirketini seçme hakkına sahip bulunuyor.

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