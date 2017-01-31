Enerji Sektöründe Önemli İşbirliği...

PennWell International'ın, Sektörel Fuarcılık'ın hisselerinin yüzde 50'sini Deutsche Messe AG Türkiye iştirakı Hannover Fairs Turkey Fuarcılık'tan satın alması ile birlikte, ICCI 2017 iki önemli uluslararası fuar şirketinin ortak organizasyonu olarak kapılarını açacak.

PennWell International Genel Müdürü Glenn Ensor süreci "ICCI, Türkiye'deki en büyük ve en saygın enerji fuarı olarak partneri için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bizler, bu önemli etkinliği PennWell portfolyosuna katmayı büyük heyecanla bekliyorduk," sözleriyle değerlendirdi.

Bu anlaşmayla bağlantılı olarak, Feraye Gürel'in de Sektörel Fuarcılık'ın Genel Müdürü olmasına ve ICCI'ın tüm operasyonlarını yöneterek, Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel ve PennWell International Genel Müdürü Glenn Ensor'a raporlama yapmasına karar verildi.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel: "Prestijli bir uluslararası partner olarak PennWell ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki bu işbirliği enerji sektörüne büyük katkı sunacak. ICCI uzun yıllardır, fuar, konferans ve ikili iş görüşmelerinin birlikte organize edildiği Avrasya'nın en önemli enerji etkinliği olarak sektöre hizmet veriyor. Ve şimdi bir adım daha öteye ilerliyoruz. ICCI 2017'de katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz, enerji piyasalarina yönelik güncel bilgileri, iki global firmanın uluslararası uzmanlığı ile birleştiren çok daha güçlü bir etkinlik deneyimleyecekler. ICCI 2017, hem Türk ithalatçılar hem de yabancı yatırımcılar için verimli bir uluslararası ticaret platformu sunacak," sözleriyle yorumladı.

Geçtiğimiz yıl, 21 ülkeden 14.000 ziyaretçi ve 285 katılımcıya ev sahipliği yapan ICCI, bu yıl 3-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde 23. yılını kutlayacak. Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından desteklenen enerji sektörünün Avrasya bölgesindeki en önemli buluşması, sektörün tüm bileşenlerini bir araya getirecek.