(ÖZEL) Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası üyelerinin oturma eylemine polis müdahale etti



Ankara'da yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edildiklerini belirten bir grup Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) üyesinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü önünde yaptığı oturma eylemine polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.



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Haber-Kamera: Tahsin GÜNER - Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA (DHA)



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(Tür: Ankara)