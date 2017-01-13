Enerji Müzesi'nde 'Sanata Dönüşüm' Sergisi

Bursa'da, Merinos Enerji Müzesi, Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin vana, vida, sayaç ve tel gibi nesneleri bir araya getirerek hazırladığı 'Sanata Dönüşüm Vardiya 19 Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.



Merinos Enerji Müzesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı ortaklığıyla hazırlanan 'Sanata Dönüşüm Vardiya 19 Projesi'nin kolektif eserleri görücüye çıktı. Enerji Müzesi, farklı sınıflarda öğrenim gören 16 öğrenci ve 3 öğretim görevlisi ile yaklaşık 5 aylık bir çalışmanın ardından önemli bir projeye imza attı. Vanalar, vidalar, teller, sayaçlar, borular gibi nesnelerle hazırlanan eserler, santral çalışanlarının geçmişten günümüze bıraktığı izleri ele alıyor. Sergi 13 Ocak Cuma gününden itibaren 6 ay boyunca gezilebilecek.



Müzede düzenlenen serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse, Türkiye'nin ilk sanayileşme atılımları çerçevesinde 1938'de Bursa'da kurulan Sümerbank Merinos Yünlü Sanayi Dokuma Fabrikası'nın 66 yıllık faaliyet sürecinde Bursa'yı tekstilin başkenti haline getirdiğini söyledi. - BURSA