Enerji İçeceği Markasının Veliahtı İçin Tutuklama Emri

Tayland'da ünlü enerji içeceği markası Red Bull'un ortaklarından birinin veliahtı Vorayuth "Boss" Yoovidhya hakkında bir polis memuruna arabasıyla çarpıp kaçtığı suçlamasıyla tutuklama emri çıkarıldı.



Emniyet Sözcüsü Krisana Pattanacharoen, Vorayuth'un 2012'de devriye gezen motosikletli bir polis memuruna aracıyla çarptıktan sonra olay yerinden kaçmakla suçlandığını belirtti.



Vorayuth'a "çarpıp kaçma" ve "dikkatsiz araba kullanma" suçlamalarının yöneltildiğini dile getiren Pattanacharoen, emniyetin dün tutuklanma emri çıkarılması talebinin mahkeme tarafından onaylandığını kaydetti.



Ailesinin malvarlığı 20 milyar dolar olarak hesaplanan Vorayuth'un nerede olduğunun bilinmediğine işaret eden Pattanacharoen, "Vorayuth, hakkında tutuklanma emri çıkarılan diğer kişilerle aynı muameleyi görecek." ifadesini kullandı.



Ulusal Polis Şefi General Chaktip Chaijinda da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tayland'da ayağını bastığı yerde tutuklanacak." dedi.



Vorayuth, haksız muamele gördüğü ve yurt dışındaki görevleri gerekçesiyle savcılara ifade vermeyi reddetti.