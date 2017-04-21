Enerji Devi Schlumberger'in Karı Azaldı

NEW Dünyanın en büyük petrol sahası hizmetleri şirketi Schlumberger'in net karı bu yılın ilk çeyreğinde azaldı.



Schlumberger, bu yılın ilk üç ayına dair bilançosunu açıkladı.



Şirketten yapılan açıklamada, bu senenin ocak-mart döneminde firmanın net karının, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 44 azalarak 279 milyon dolara gerilediği belirtildi.



Firma, geçen yılın ilk çeyreğinde 501 milyon dolar net kar elde etmişti.



Ayrıca, geçen yılın ocak-mart döneminde hisse başına 0,40 dolar kar eden Schlumberger'in bu senenin aynı döneminde hisse başına karı da 0,20 dolara geriledi.



Öte yandan, şirketin geliri ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 yükselerek 6,89 milyar dolara ulaştı. Firma, geçen yılın ilk üç ayında 6,52 milyar dolar gelir elde etmişti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Schlumberger Üst Yöneticisi (CEO) Paal Kibsgaard, şirket gelirlerindeki artışta "hidrolik çatlatma ve sondaj hizmetlerinin" önemine dikkat çekerek, "İlk çeyrekte, Kuzey Amerika piyasası hem faaliyet hem fiyat anlamında güçlenmeye devam etti." ifadesini kullandı.



Schlumberger'in bu yılın ilk çeyreğinde net karının azalmasının ardından, şirketin New York borsasında işlem gören hisselerinde düşüş görüldü.



Dün şirketin hisse başına değeri 76,51 dolardan günü tamamlarken, firmanın hisseleri bugün yüzde 4,4 kayıpla 73,15 dolara kadar geriledi.