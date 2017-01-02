Enerji Bakanlığı'ndan Elektrik Kesinti Açıklaması: 2 Hattımızda Arızalar Giderildi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, çalışmalar neticesinde iki elektrik hattında arızaların giderildiği ve saat 19.05 itibarıyla tüm organize sanayi bölgelerine elektrik verilmeye başlandığı bildirildi.

2 HATTA MEYDANA GELEN ARIZA GİDERİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Anadolu'dan gelerek İstanbul'u besleyen ve son günlerde arızaların meydana geldiği yedi hattan ikisinde arızanın giderildiği belirtildi.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE ELEKTRİK VERİLDİ

Çalışmalar neticesinde tüm organize sanayi bölgelerine saat 19.05 itibarıyla elektrik verildiği ifade edilen açıklamada, Trakya Bölgesindeki demir-çelik fabrikalarının da beslendiği kaydedildi.

İSTANBUL'U BESLEYEN 7 ANA İLETİM HATTI ARIZALANMIŞTI

Anadolu'dan gelerek İstanbul'u besleyen yedi ana iletim hattında ağır hava şartları nedeniyle geçen hafta perşembe gününden bu yana arızalar yaşanmış ve bölgede elektrik kesintileri meydana gelmişti.