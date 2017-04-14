Enerji Bakanlığı'ndan referandum alarmı

Enerji Bakanlığı, referandum için çalışmalarını tamamladı. Referandum günü kesinti olmaması ve olası kesintilere de anında müdahale için bakanlık bünyesinde özel bir takip merkezi kuruldu.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre merkezle, Türkiye'nin dört bir tarafındaki gelişmeler anlık olarak takip edilecek ve gerekli tedbirler alınacak. Dağıtım merkezleri ile canlı bağlantılar yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, referandum için "teyakkuz" talimatı verdi. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'nde bir takip merkezi kuruldu. Merkeze kurulacak dev ekranlarla, sahadaki gelişmeler anlık takip edilecek, 21 dağıtım bölgesi ve 10 adet Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü ile canlı bağlantılar yapılacak.

İZİNLER İPTAL, PLANLI KESİNTİ YOK

Canlı takip sistemi ile Türkiye'nin herhangi bir bölgesinden gelen kesinti şikâyeti, ilgili dağıtım şirketine anında sorulacak ve kesintiye müdahale edilecek. Bunun için izinler iptal edildi. TEİAŞ ve dağıtım şirketleri ekipleri, tam kadro sahada olacak. Pazar günü planlı kesinti yapılmayacak. Arıza bakım ve onarım ekiplerinin sayısı artırıldı. Dağıtım şirketleri, uzaktan izleme merkezleri ile trafolardaki olası arızaya da anında müdahale edecek. Şirketler, sosyal medya aracılığı ile gelen ihbarları takip ederek gerekli önlemleri alacak.

GÜVENLİK İÇİN 21 BİN KİŞİLİK EKİP SAHAYA

Elektrik şebekesinin korunması için 3 bin 476 devriye, 9 bin 674 jandarma personeli ve 8 bin de Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 21 bin kişilik güvenlik ekibi ve teknik eleman görevlendirildi. Ayrıca doğalgaz ve petrol boru hatları için özel güvenlik sayısı artırıldı.

HABERLEŞME İÇİN GÜVENLİK ARTIRILDI

Haberleşmede herhangi bir kesinti ya da sorun yaşanmaması için BTK tarafından Referandum Koordinasyon Merkezi oluşturuldu Söz konusu merkez ile bağlantılı çalışmak üzere Türksat AŞ, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone tarafından oluşturulan koordinasyon ekipleri, 16 Nisan'da haberleşmede süreklilik için müdahalelere karşı fiziksel caydırıcılığı sağlayacak güvenlik tedbirleri alacak.