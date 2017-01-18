Enerji Bakanının Hacklenen Mail Adresi Paylaşımları Soruşturması: 3 Tutuklama

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında 25 Aralık'ta İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da yapılan operasyonlarla gözaltına alınan kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Haber Müdürü Ömer Çelik ve muhabiri Metin Yoksu, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Sorumlu Müdürü Derya Okatan, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın, Diken eski editörü Tunca Öğreten ve Birgün Gazetesi çalışanı Mahir Kanaat, 24 gün gözaltında tutuldukları emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



"ENERJİ BAKANININ MAİL ADRESİ HACKLENEREK OLUMSUZ ALGI OLUŞTURULDU"



Soruşturma savcısı tarafından sorgulanan 6 kişi, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kullanmış olduğu mail adreslerinin şifrelerinin hackerlar tarafından 2016 Eylül ayında ele geçirildiği hatırlatılarak, "Elde edilen bilgiler manipüle edilerek Enerji Bakanını ve onun şahsında seçilmiş meşru hükümeti yıpratmak amaçlı yayınlar yapıldığı, Enerji Bakanının stratejik faaliyet ve işlemlerinin ve milli enerji politikasının başarısızlığa uğraması için olumsuz algı oluşturulduğu" ifadelerine yer verildi.



BAKAN ALBAYRAK'IN HACKLENEN MAİLİNE İLİŞKİN YAPILAN PAYLAŞIM VE HABERLER SORULDU



Sevk yazısında Tunca İlker Öğreten'in bilgisayarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın hacklenerek elde edilen maillerine ilişkin 16 GB büyüklüğünde silinmiş bir dosyanın tespit edildiği belirtilerek, "şüphelinin açıkça kişisel veri niteliğinde olan ve duruma göre devlet sırrı niteliğinde olabilecek bilgileri ne şekilde elde ettiğine ilişkin detaylı açıklama yapamadığı ve adli makamlara bilgi vermediği tespit edilmiştir" denildi. Bu nedenle sevk yazısında Öğreten'in, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" suçundan tutuklanması talep edildi.



TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAKLA SUÇLANDILAR



Savcılığın tutuklanmasını talep ettiği diğer şüpheliler Eray Sargın, Mahir Kanaat, Derya Okatan, Ömer Çelik ve Metin Yoksu hakkında da, sosyal medya hesaplarından Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın Eylül 2016'da hacklenen mail adresleri ile ilgili paylaşımlarda bulundukları, haberler yaptıkları, yine yaptıkları paylaşımlarda FETÖ, PKK, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edildi. Bazı şüphelilerin terör örgütü üyeliğinden tutuklanmaları talep edildi.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER



Şüphelilerin ise savunmalarında Twitter üzerinde kurulan bir gruba kendi istekleri dışında dahil edildiklerini, bu grupta bakan Albayrak'ın hacklenen maillerinin yayınlandığını gördüklerini, gazetecilik açısından ilgi çektiği için bazı paylaşımlarda bulunduklarını ve haber yaptıklarını belirterek terör örgütü propagandası yapmak suçlamasını kabul etmediklerini söyledikleri öğrenildi.



3 KİŞİ TUTUKLANDI



İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Tunca Öğreten, Mahir Kanaat ve Ömer Çelik "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. Derya Okatan, Eray Sargın ve Metin Yoksu'nun ise haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verildi. - İstanbul