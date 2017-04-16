Endüstri 4.0 Nedir?

Sick Sensör Zekası Bölüm Müdürü Utku Lembet, sanayinin dijitalleşmesi modeli olarak bilinen Endüstri 4.0 hakkında detaylı bilgi verdi.



Endüstri 4.0'ı tek kelimeyle sanayinin dijitalleşmesi olarak belirten Sick Sensör Zekası Bölüm Müdürü Utku Lembet, "Olaya şu perspektiften bakmakta fayda var; nasıl ki sosyal hayatımızdaki dijitalleşme bugünden yarına olmadıysa, sanayideki dijitalleşme de bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Öncelikle endüstrideki dijitalleşmeden bahsedersek, bir firmanın bir üretim modelinin olması lazım. Yalın üretim ve seri üretim olabilir veya şu andaki ifadeyle, kişiselleştirilmiş yalın üretim ya da seri üretim modeli olabilir. İkincil olarak, bu üretim sistemlerinin kalite kontrol yönetimi tarafından kontrol ediliyor olması lazım. Üçüncü aşama ise tedarik zinciri yönetiminin fabrikada kurulmuş olması lazım. Bu işin bir kere altyapısı olduğuna inanıyorum.



Ancak bu altyapıları kurguladıktan sonra endüstrinin dijitalleşmesine geçilebileceğini vurgulanan Lembet, "Bu noktadan sonra atölye seviyesinden başlayarak, fabrikanın içerisinde kullanılan makinelerin içerisindeki anlık veriyi, faydalı veriyi değerli bir şekilde kullanabilmek. Öncelikle makinelerdeki veri sağlayıcılardan, yani sensörlerden bu bilginin toplanabiliyor olması lazım. İkinci olarak makineler arasındaki etkileşimi arttırabiliyor olmak lazım. Üçüncüsünde de bütün bilgilerin sistem üretim tesisinin ERP'si ve aynı zamanda da buluta yani servera bu dataların çıkabiliyor olması lazım." dedi.