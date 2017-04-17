Endüstri 4.0 Kobi'lere Ciddi Katkı Sağlayacak

KOBİ'lerin Endüstri 4.0'a ayak uydurması gerektiğini ifade eden TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Boz, "Endüstri 4.0'a entegrasyon KOBİ'lere rekabet ve verimlilikte, şirketin büyümesinde, fon yaratmasında çok ciddi katkı sağlayacak" dedi.