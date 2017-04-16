Endüstri 4.0 ile Lojistik Sektörünün Dijitalleşmesi

Wise TV'ye konuşan Sick Sensör Zekası Bölüm Müdürü Utku Lembet, Endüstri 4.0'ın lojistik sektörüne neler kazandırdığı hakkında detaylı bilgi verdi.



Lojistik otomasyonu geneline bakacak olursak, ürünün kendi içerisindeki iç özelliklerinin diğer tedarik sistemleri tarafından paylaşılabilir olması, şu anki dijital dünyanın olmazsa olmazı. Ürünün nasıl algılayabilirsiniz? Ürün kendi içerisinde tek boyutlu bir barkot okuyucu içerir. Bu barkot okuyucunun algılanmasıyla beraber ürünün iç tarafındaki kapasitesi, ağırlığı, yüksekliği gibi ne tarz bir ürün taşındığının bilgisi alınabilir. Bugüne kadar da geleneksel otomasyon çözümlerinde bu zaten kullanılıyor.



ENDÜSTRİ 4.0 İLE YALIN ÜRETİM YAPILIYOR



Endüstri 4.0 ile nihayetlenen şey artık yalın üretim yapılabiliyor olmasının altını çizen Lembet, "Yalın üretim ise tedarikten başlayıp, üretimin her aşamasını geçip aynı zamanda müşteri ile buluşturulan yolun tek ve yalın olması anlamına gelir. İşte bu da endüstrideki dijitalleşme. Biz bundan önce sadece akan ürünlerin hacimlerine tanımlamaları yapan bir marka iken, bu dijitalleşme ile beraber arka tarafta aynı zamanda sadece ürün geliştiren ve sadece ürünün içerisinde yazılıma dahil olan bir marka olmaktan çıktık. Ara yazılım çözülümleri geliştirerek sistemlerin birbirleriyle aktif bir şekilde konuşmasını ve bu anlık veriyi takip edebilmelerini sağlayan özel yazılımlar geliştirdik. Sick Package Analytics Software buna verebileceğim yegane örneklerden bir tanesi." Diyerek sözlerine devam etti.



"LOJİSTİK ENDÜSTRİNE ÖZEL PAKET ÇÖZÜMLERİMİZ VAR"



Endüstri 4.0'ın lojistikteki ana rolünün, müşterinin basit ve temel ihtiyacının içerisinde yattığını söyleyen Lembet, "Nedir müşterinin basit ve temel ihtiyacı? Benim ürünün şu anda nerede ve bana nasıl iletilecek? İşte ürünün takip edilmesi hangi pozisyonda olması, içeriğinin ne taşıdığı Endüstri 4.0 temel konseptleriyle beraber oluşturulabilecek bir kavram olduğuna inanıyorum. Bununla alakalı da ülkemizde ciddi yatırımlar var. Özellikle son dönemlerde yapmış olduğumuz lojistik endüstrine özel paket çözümlerimiz var. Bunları da buradan büyük bir mutlulukla ifade ediyoruz." dedi.