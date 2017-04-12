Endüstri 4.0'dan Müşteri Hizmetleri 4.0'a Geçiş Nasıl Olacak?

Zirvede markalar kişiselleşirilmiş müşteri deneyimi yaratmanın önemini, dijital müşteriyi dijital ölçümlemenin gerekliliğini ve müşteri deneyimine yenilikçi yaklaşımlarını sergilerken, zirve katılımcılarından Vestel Müşteri Hizmetleri İş Geliştirme ekibi ise "Müşteri Hizmetleri bugüne kadar versiyon geçişlerini nasıl sağladı?" ve "4.0 versiyonu nasıl olacak?" gibi sorular için aradıkları cevapları katılımcılarla paylaşıyor olacak. Markalar ve sektör profesyonelleri 3 Mayıs'ta Hilton İstanbul Bosphorus'ta buluşacak.

3 Mayıs 2017'de İstanbul Hilton Bosphorus Hotel'de yapılacak zirvede son günlerin en sıcak tartışma konusu olan Endüstri 4.0 kavramının müşteri hizmetleri alanındaki yansımaları tartışılacak. Konuyla ilgili Vestel Müşteri Hizmetleri İş Geliştirme ekibi "Müşteri Hizmetleri bugüne kadar versiyon geçişlerini nasıl sağladı?" ve "4.0 versiyonu nasıl olacak?" gibi sorular için aradıkları cevapları katılımcılarla paylaşıyor olacak.

Zirvede katılan markalar ayrıca kişiselleşirilmiş müşteri deneyimi yaratmanın önemini, dijital müşteriyi dijital ölçümlemenin gerekliliğini ve müşteri deneyimine yenilikçi yaklaşımlarını sergileyecek. Perakende, Enerji, Sigorta ve Bankacılık sektörleri olmak üzere Beyaz Eşya, E- Ticaret, Online Oyunlar, Belediyecilik ve İnovatif Platformlar sektörlerinde faaliyet gösteren, müşteri hizmetlerinde dijital kanalları etkin bir şekilde kullanan bir çok kurumun temsilcileri sunumlarıyla farklılaşan deneyimlerini paylaşacaklar.