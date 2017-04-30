Enduroda Start Bodrum'dan

TÜRKİYE Enduro Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 1'inci ayak yarışlarıyla başladı. Bodrum'un Çamarası Mahallesi'nde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada 7 farklı kategoride çeşitli ellerden 138 sporcu, 39 kilometrelik parkurda mücadele etti. Yarışçılar, zorlu parkuru tamamlarken güçlük yaşadı. Türkiye Enduro Şampiyonası'nda 2'nci ayak yarışlarına 21-22 Mayıs'ta Antalya Kemer ev sahipliği yapacak.



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