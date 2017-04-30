Enduroda Start Bodrum'dan
TÜRKİYE Enduro Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 1'inci ayak yarışlarıyla başladı.
TÜRKİYE Enduro Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 1'inci ayak yarışlarıyla başladı. Bodrum'un Çamarası Mahallesi'nde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada 7 farklı kategoride çeşitli ellerden 138 sporcu, 39 kilometrelik parkurda mücadele etti. Yarışçılar, zorlu parkuru tamamlarken güçlük yaşadı. Türkiye Enduro Şampiyonası'nda 2'nci ayak yarışlarına 21-22 Mayıs'ta Antalya Kemer ev sahipliği yapacak.
- Bodrum