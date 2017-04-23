Enduroda Sezon Muğla'da Açılıyor

Türkiye Enduro Şampiyonası'nda sezonun ilk ayak yarışı, 29-30 Nisan'da Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2017 yarış takviminde yer alan şampiyonanın 1. Ayak Bodrum Yarışı, Bodrum Motosiklet Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.



"Yeni parkur, yeni heyecan" sloganıyla düzenlenecek ilk ayak yarışları, Bodrum/Mumcular-Çamarası köyünden start alacak. Bodrum Enduro Motosiklet Yarış Parkuru'ndaki organizasyona Türkiye genelinden yaklaşık 200'e yakın sporcu katılacak.



Şampiyonanın birinci ayağında, 29 Nisan Cumartesi günü Bodrum Belediye Meydanı'ndan magazin startı verilecek. 30 Nisan Pazar günü ise Çamarası Mevkisi'nde şampiyona için özel olarak hazırlanmış Bodrum Enduro Motosiklet Yarış Parkuru'nda ilk ayak sona erecek.



Yarışmacılar, 3 kilometrelik kros test etabı, 2 kilometrelik ekstrem test etabı ve 10 kilometreden oluşan enduro test etabının yanı sıra bağlantı yollarıyla toplam 39 kilometrelik parkurda yarışacak. Yarışmacılar, 3 tur sonunda toplam 117 kilometrelik parkuru tamamlamaya çalışacak.