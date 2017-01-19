Endülüs'ten Günümüze Bakış" Makale Yarışması

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen "Endülüs'ten Günümüze Bakış" makale yarışmasına, ASÜ'lü öğrencilerin ve akademisyenlerin de katılabileceklerini belirtti.



Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, ilgili yarışmanın Süleyman Demirel Üniversitesi Endülüs Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından organize edildiğini ve Türkiye genelindeki tüm devlet üniversitelerinin öğrenci ve akademisyenlerine açık olduğunu aktardı.



Yarışmaya ilgi duyan ASÜ'lülerin katılımını önemsediklerini aktaran Şahin, şöyle devam etti:



"Yarışmaya 1 Ocak 1977 ve sonrası doğumlular katılabiliyor. Yarışmaya katılacakların öğrenci belgesi veya hizmet belgesi ibraz etmesi gerekirken, gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yarışmaya gönderilmemiş, ödül almamış, yayınlanmamış ve tamamen özgün olması gerekiyor. Başvuru için son gün 17 Nisan. ASÜ'lü öğrencilerin ve akademisyenlerin bu yarışmada üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceği inancındayım."