Endonezya, Yasa Dışı Haber Sitelerini Kapatacak

Endonezya'da, yasa dışı faaliyet gösteren tüm haber siteleri kapatılacak.





Jakarta Post'da yer alan habere göre, Endonezya İletişim ve Enformasyon Bakanlığına bağlı Uygulama ve Bilgi Merkezi, basın kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı olan sanal haber sitelerine ilişkin çalışma başlattı.





Basın Konseyi ile önümüzdeki dönemde ortak çalışma başlatacak olan Uygulama ve Bilgi Merkezi, şirket adı, yapısı, tüzel kişilik ve adres konusunda bilgilendirme yapmayan haber sitelerinin basın kanunu çerçevesinde engelleneceğini belirtti.





Merkez ayrıca, bu çalışmanın güvenilir olmayan bilgilerin yayılmasını önleme amacı taşıdığını ve bu kapsamda da haber sitelerini inceleme amaçlı özel bir ekip kurulacağını kaydetti.





Ülkede, faaliyet gösteren 40 bin haber sitesi bulunurken, İletişim ve Enformasyon Bakanlığı, şu ana kadar aralarında dini haber sitelerinin de bulunduğu 11 internet haber sitesini kapattı.