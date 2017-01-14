Endonezya'nın Özgürlük Simgesi Monas Ulusal Anıtı

Endonezya'nın özgürlük simgesi olan Monas Ulusal Anıtı, ihtişamıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.



Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelen yabancı ve yerli turistlerin vazgeçilmez uğrak mekanlarından biri olan 132 metre uzunluğundaki Monas Ulusal Anıtı, meşale şeklindeki altın kaplama tepesiyle dikkat çekiyor.



Monas'ın 14,5 ton bronz ve 35 kilo altından olan tepe kısmı, yapılırken, tepe kısmındaki halka açık bölüm, İstiklal Camii ve Kraliyet Sarayı gibi kentin diğer simgelerinin yanı sıra tüm şehri kuş bakışı görme fırsatı sunuyor.



Surabaya kentinden Cakarta'yı gezmeye gelen Ibu Nadiyah, Monas anıtını ilk kez gördüğünü ve çok etkilendiğini söyleyerek, ülkenin bağımsızlık simgesini kendisinin ve çocuklarının görme imkanı bulmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.



Halkın, yerel dilde "Monumen Nasional"ın baş harflerinin kısaltmasıyla kısaca Monas olarak adlandırdığı anıtın bahçesindeki kabartma ve anıt girişindeki müzede de minyatür figürlerle ülke tarihi anlatılıyor.



Monas'ın mimarisi, döneminde kurulan Ulusal Anıt Komitesi'nin aracılığıyla düzenlenen bir yarışma sonucu seçilirken, 1961 yılında başlanıp 1975 yılında tamamlanan yapı, 80 bin metrekarelik bir park içine inşa edildi.



-Monas, Endonezyalılar için tarihi öneme sahip



Endonezya'nın 18. yüzyılda Hollanda sömürgesine girmesinin ardından yaklaşık 2 buçuk asır sonra İkinci Dünya Savaşı'nda bölgeyi işgal eden Japonya, Endonezyalıların Hollanda'ya karşı bağımsızlık mücadelesini destekledi.



Japonya'nın 1945 yılında teslim olmasıyla Endonezya, bağımsızlık mücadelesinin önderlerinden Ahmed Sukarno başkanlığında hükümet kurdu. Hükümeti tanımadığını ilan eden Hollanda, tarafların yaptığı mücadeleden zaferle çıkan Endonezya'yı 17 Ağustos 1945'te resmi olarak tanıdı. Öncelikle Endonezya Birleşmiş Milletleri kurulurken, 1950 yılında da ülke adı Endonezya Cumhuriyeti olarak değiştirildi.



Ülke tarihinde bağımsızlık mücadelesi açısından önemli yere sahip olan ve bağımsızlığı simgelemeyen anıt, sömürge dönemi sonrası ülkenin ilk devlet başkanı Sukarno'nun talimatıyla inşa edildiği biliniyor.



Her yıl 17 Ağustos'ta, Monas Ulusal Anıtı'nda bağımsızlık günü olarak halkın yoğun katılımıyla resmi ve yerel törenler düzenleniyor.