Endonezya'nın Adalarının Sayısı Arttı

Endonezya, ada sayısını 14 bin 752 olarak güncelledi.



Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığından üst düzey yetkili Brahmantya Satyamurti Poerwadi, geçen yıl sonunda Endonezya'yı oluşturan ada sayısının 14 bin 752 olarak güncellendiğini ve söz konusu rakamın bakanlık tarafından resmileştirildiğini söyledi.



Poerwadi, adaların resmen tanınmasının ülke egemenliğini korumak ve güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.



Endonezya Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı, ada sayısındaki güncelleme için Birleşmiş Milletler Coğrafi Adlar Uzmanlar Grubuna (UNGEGN) başvuru yapacak.



UNGEGN'nin 2012 kayıtlarına göre, Endonezya'da resmen 13 bin 466 ada bulunuyor.