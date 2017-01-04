Endonezya ile Avustralya Arasındaki Askeri İş Birliği

Endonezya ile Avustralya arasındaki askeri iş birliğinin teknik nedenlerden dolayı askıya alındığı açıklandı.



Endonezya Ordusu Sözcüsü General Wuryanto, askeri iş birliğinin askıya alınmasından geniş yelpazedeki faaliyetlerin etkileneceğini belirtti.



"Teknik konularda konuşulması gerekenler var." diyen Wuryanto, ele alıncak konulardan birinin de Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'te Endonezya Özel Kuvvetler grubu Kopassus ile Avustralya Özel Hava Kuvvetleri personelinin eğitim aldığı üste sergilenen materyaller olduğunu söyledi.



Wuryanto, problemler çözüldükten sonra iş birliğinin yeniden başlatılacağını dile getirdi.



Söz konusu materyallerin Endonezya'nın beş kuruluş ilkesini oluşturan "Pancasila"yı aşağılayıcı nitelikte olduğu belirtildi. Pancasila, tek tanrı inancı, adil ve medeni insanlık, Endonezya'nın bütünlüğü, demokrasi ve herkes için sosyal adalet ilkelerinden oluşuyor.



"İş birliğini eski haline getirmek için uğraşacağız"



Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne ise "Endonezya ile mümkün olan en kısa sürede iş birliğini eski haline getirmek için uğraşacağız." dedi.



Kararın, Endonezya ve Avustralya arasındaki ortak eğitim tatbikatlarını etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor.





Endonezya ve Avustralya, 1 Kasım 2016'da iki ülke savaş gemilerinin tartışmalı Güney Çin Denizi'nde birlikte devriye gezeceğini duyurmuştu.