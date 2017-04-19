Endonezya Devlet Başkanı Widodo'dan Birlik Çağrısı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkesinin halkına kutuplaşmaya karşı mücadele çağrısı yaptı.



Widodo, Asya-Afrika Konferansının kuruluşunun 62. yıl dönümünü kutlamak amacıyla gerçekleştirilen bir programda konuştu.



Halka birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Widodo, "Ayrımcılığa karşı mücadelemiz halkın birliğini artıracaktır. Irk, din ve mezhep gibi kavramlarla ayrımcılık ülkemizin birliğini zayıflatır. Bu konularla insanları ayrıştırıcı duygular kolayca tetiklenebilir. Toplum olarak kutuplaşmaya karşı beraber mücadele etmeliyiz." diye konuştu.



Vatandaşların kutuplaştırıcı eylemlere karşı dik durması gerektiğini vurgulayan Widodo, Endonezya'nın çeşitliliklerle dolu birlik ilkesine uyma taahhüdünün daha da güçlendirilmesi için çağrıda bulundu.



Dünyanın en yoğun Müslüman toplumuna sahip Endonezya, birçok farklı din ve kültürü barındırıyor. 250 milyonluk nüfusunun yüzde 87'si Müslüman olan Endonezya'da, Hristiyanlar nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu, Hindular yüzde 1,7'sini, diğer inanışlara mensup vatandaşlar ise yüzde 1,3'ünü oluşturuyor.