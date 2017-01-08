Endonezya'dan Avustralya'ya Batı Papua Tepkisi

Endonezya hükümeti, Avustralya'nın Melbourne kentindeki başkonsolosluğu binasına bazı kişiler tarafından "Özgür Papua" bayrağı asılmasına tepki göstererek sorumluların cezalandırılmasını istedi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arrmanatha Nasir, yaptığı açıklamada, Avustralya makamlarından konunun soruşturularak sorumluların bulunmasını talep ettiklerini belirtti.



Endonezya'nın Melbourne Başkonsolosluğu terasına çıkan iki aktivist, "Özgür Paupa" bayrağı asarak çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı. Endonezya yasalarına göre, "Özgür Papua" bayrağı açmak suç sayılıyor.



Bağımsızlığını ilan etmek için Batı Papua'da 1965 yılında kurulan Özgür Papua Hareketi (OPM), Endonezya Devleti tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen, örgütün gerilla kolu mücadeleye devam ediyor.



Batı Papua, 1969 yılında Hollanda idaresinden, ada halkının önde gelenlerinin katıldığı oylama sonucu Endonezya'nın kontrolüne geçmişti. Doğal kaynaklar bakımından zengin olan bölge, dünyanın en büyük bakır ve altın rezervlerine sahip Grasberg madenleriyle biliniyor.