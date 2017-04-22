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Endonezya'dan Aselsan'a Yeni Talep
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Endonezya'dan Aselsan'a Yeni Talep

Endonezya, ASELSAN'ın enizaltılar ve su üstü platformlarında kullanılmak üzere geliştirdiği KULAÇ İskandil Sistemi için yeni taleplerde bulundu.

Endonezya'dan Aselsan'a Yeni Talep

Endonezya, ASELSAN'ın enizaltılar ve su üstü platformlarında kullanılmak üzere geliştirdiği KULAÇ İskandil Sistemi için yeni taleplerde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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Askeri Elektronik Sanayi, Endonezya, Aselsan, Su