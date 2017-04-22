Endonezya'dan Aselsan'a Yeni Talep
Endonezya, ASELSAN'ın enizaltılar ve su üstü platformlarında kullanılmak üzere geliştirdiği KULAÇ İskandil Sistemi için yeni taleplerde bulundu.
Endonezya, ASELSAN'ın enizaltılar ve su üstü platformlarında kullanılmak üzere geliştirdiği KULAÇ İskandil Sistemi için yeni taleplerde bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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