Endonezya'dan Arakan'a Destek

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Myanmar'ın Arakan eyaletinde barış ortamının sağlanması çağrısında bulundu.



ASEAN Zirvesi kapsamında Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Widodo, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından sorumlu Aung San Suu Çii ile bir araya geldi.



Widodo, görüşmede Suu Çii'ye Arakan'da barış ve huzur ortamını güçlendirilmesini desteklediklerini ileterek, Myanmar'daki siyasi istikrarın, özellikle Güneydoğu Asya'da önemli olduğunu vurguladı.



Endonezya'nın Myanmar hükümetiyle iş birliği yaptığını, bunun Myanmar'a kısa süre önce gönderilen acil yardım malzemeleriyle sınırlı olmadığını dile getiren Widodo, iki ülkenin taahhütlerinin orta ve uzun vadeli çalışmaları kapsadığını belirtti.



Widodo ayrıca Arakan'ın kalkınması konusunda Myanmar hükümetine sağlık, eğitim ve geçim kaynakları gibi konuları kapsayan bazı programlar sundu.



Görüşmede, Arakan'da cami inşası ve Myanmar'da emniyet personeli yetersizliği konularının da ele alındığı, Suu Çii'nin cami inşası çalışmalarının yakında başlayabileceğini, polisin kapasitesinin artırılması çerçevesinde Endonezya ile iş birliği arzusunu dile getirdiği belirtildi.



Suu Çii, Arakan eyaletinde barış ortamını sağlamanın kolay olmadığını ifade ederken, Myanmar hükümetinin Arakan'daki durumu iyileştirme konusunda kararlı olduğuna değindi.



Endonezya, aralık ayı başında görüşülen Myanmar hükümetinin yardımları kabul edeceğini açıklamasının ardından taleplere uygun şekilde Arakanlı Müslümanlara insani yardım malzemesi göndermeye başlamıştı.



Endonezya, Arakan'da barış, istikrar ve uyum için elverişli koşulların oluşturulması konusunda komşusu ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) üyesi Myanmar ile çalışmak istediğini her fırsatta dile getiriyor.



Manila'da düzenlenen 30. ASEAN Zirvesi'ne Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya'dan temsilciler katılıyor.