Endonezya'daki Tekne Yangınında 23 Kişi Yaşamını Yitirdi

Endonezya'da bir yolcu teknesinde çıkan yangın sebebiyle en az 23 kişi hayatını kaybetti.



Başkent Jakarta'nın Muara Angke Limanı açıklarında yaşanan kazada onlarca kişi de yaralanırken 17 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Yaralılar arama kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken 100 kişilik kapasiteye sahip teknede 248 kişinin olduğu belirtildi.



23 dead, 20 injured & 17 others missing after a ferry carrying over 200 people caught fires in waters off Jakarta, Indonesia, on Sunday pic.twitter.com/vuVffmALyv— People's Daily,China (@PDChina) January 1, 2017



Teknedeki görgü tanıklarından Ardi isimli vatandaş verdiği röportajda "Ağır duman bir anda tüm tekneyi sardı. Tüm yolcular panik içinde geminin ön yüzündeki can yeleklerini alıp suya atladı. Yakıt tankının olduğu bölüm tutuşunca alevler birkaç saniye içinde daha da büyüdü" diye konuştu.



Zahro Express adlı tekne başkent Jakarta'dan 50 kilometre uzaklıktaki Tidung Adası'na yolcu taşıyordu. Yetkililer teknede az sayıda can yeleğinin olması ve aşırı yolcu alınmasının ölü sayısını artırdığını belirtiyor.



