Endonezya'daki 1 Mayıs Kutlamaları - Cakarta

- İşçilerin meydanlarda toplanması detay

Slogan atarak yürüyüş yapmaları detay Endonezya'daki 1 Mayıs kutlamaları



Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaklaşık 40 bin işçi, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla meydanlarda toplandı.



Başkentin merkezi Bunderan Hi'de buluşan işçiler, "İşçiler çok yaşa" sloganları eşliğinde Başkanlık Sarayı'na yürüdü.



Sarayın önünde işçiler, düşük maaşlar, sağlık güvencesi yetersizliği ve sözleşmeli işçilik gibi şikayetlerini dile getirerek, hükümet politikalarını protesto etti.



Sloganlar atan ve dövizler taşıyan göstericiler, Devlet Başkanı Joko Widodo'ya çalışma koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.



Geniş güvenlik önlemleri altında 10 bin polisin görev aldığı başkentte, şehir merkezindeki birçok yol trafiğe kapatıldı.



Çevre illerden otobüslerle binlerce kişinin de geldiği Cakarta'daki 1 Mayıs gösterilerinde güvenlik için tel örgüyle set kuran polis ile işçiler arasında gerginlik yaşandı.



İşçiler tel örgülerin önündeki bir ağacı ateşe verirken görevlilerin müdahelesiyle ateş büyümeden söndürüldü.