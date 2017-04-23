Endonezya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Ölü

Endonezya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Batı Java eyaletinin Puncak bölgesinde, freni patlayan bir otobüsün kontrolden çıkmasıyla 6 araç zincirleme trafik kazası yaptı. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 20 kişi hastaneye kaldırıldı.



Otobüs şoförünün ehliyetinin olmadığını belirleyen bölge polisi, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.