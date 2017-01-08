Endonezya'da Yasa Dışı Balıkçılıkla Mücadele

Endonezya'da, 2016 yılında yasa dışı balıkçılıkla mücadele kapsamında toplam 163 balıkçı teknesine el konuldu.





Balıkçılık ve Denizcilik İşleri Bakanlığının Balıkçılık ve Deniz Kaynakları Denetleme Müdürü Sjereef Widjaja, yaptığı açıklamada, yasa dışı avlanırken yakalanan tekne sayısında artış yaşandığını belirterek, 2016 yılında denetlenen 3 bin 783 balıkçı teknesinden 163'üne el konulduğu söyledi.



Widjaja, el konulan teknelerin 140'ının yabancı bandralı, 23'ünün ise Endonezya teknesi olduğunu ifade etti.





Su Ürünleri ve Denizcilik Bakanı Susi Pudjiastuti, hükümetin 2017 programı çerçevesinde, yasa dışı balıkçılıkla mücadeleye daha geniş güvenlik önlemleri alınarak devam edileceğini duyurmuştu.



Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 2014 yılında göreve geldikten sonra, ülke ekonomisine verdiği zarar nedeniyle yasa dışı avlanan balıkçı gemilerine karşı sert yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.





Ülke sularında yasa dışı balıkçılığı engellemek için, yakalanan tekneler dinamitlerle patlatılarak imha ediliyor.