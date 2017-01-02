Endonezya'da Yanan Teknenin Kaptanı Gözaltında





Endonezya'da 23 kişinin öldüğü tekne kazasıyla ilgili açılan soruşturmada teknenin kaptanı gözaltına alındı.



Görgü tanıkları kaptanın kazada denize ilk atlayanlardan biri olduğunu aktarmıştı.



Yeni yıl kutlamaları kapsamında Cakarta'dan 247 yolcusuyla yola çıkan teknenin motoru alev almıştı.



Şu ana kadar 23 cesede ulaşılırken 194 yolcu kurtarıldı. Kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Kurban Kurtarma teknenin Denizyolu taşımacığı Endenozya kaptanı Endonezyada Yangın yanan gözaltında Gepost: 02 januari 2017